 

Для поддержки отечественного автопрома в России запретят продажу иностранных внедорожников

31.10.2020, 15:37, Разное

В Государственную думу внесён законопроект «О поддержке российской автомобильной промышленности в условиях экономического кризиса». Документ предлагает расширить комплекс протекционистских мер по поддержке отечественного автопрома. В частности, парламентарии предлагают решить проблему низкого спроса на российские автомобили с колёсной формулой 4 X4 за счёт запрета на продажу иностранных внедорожников.

«Сегодня и так этих джипов на дорогах уже как пчёл в улье. По Москве не проехать нормально, да даже припарковаться возле Госдумы тяжело, ладно бы только депутаты покупали бы себе дорогие внедорожники, а то уже каждый второй россиянин обладатель такой машины, а за ней на дороге часто ничего не видно. Возникает и другой не менее важный вопрос — вопрос патриотизма. Раз уж так любишь быть королём на дороге, покупай отечественное, а поскольку призывами делу не поможешь, придётся запретить продажу в России иностранных внедорожников, но речь только о легковых автомобилях», — прокомментировал законопроект депутат Василий Дворкин.

Мера, по мнению депутатов, позволит покрыть убытки российских автопроизводителей в ближайшие пять лет. Так, стоимость отечественных моделей УАЗ «Патриот», «Лада» XRAY и «Нива» вырастет на 200-300 тысяч рублей, а спрос повысится за счёт отсутствия альтернативы. Вместе с этим в дополнительный комплекс мер добавят запрет на продажу запчастей для импортных внедорожников, что сократит срок эксплуатации зарубежных транспортных средств. Также парламентарии разработали федеральную программу, по которой владельцы автомобилей премиум-класса, эксплуатировавшиеся не более пяти лет можно бесплатно обменять на российский автомобиль.

Для депутатов и представителей государственных органов власти сделают исключение и разрешат и далее приобретать элитные внедорожники иностранного производства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / В Минске пройдёт посвящённая Лукашенко выставка «Востребован народом. Доказательства легитимности»

19.10 / Мнение: Нобелевскую премию мира могут вручить политзаключенному…

10.08 / Ученые обнаружили отравленные стрелы возрастом 72 тысячи лет

30.09 / Личное: “Хочет красоты в жизни”

26.10 / Жизнь неудачницы – Личное мнение

21.09 / Мнение: “Всему бывает конец”

05.07 / Избиратели больше не верят: какие обещания Лукашенко не выполнил за последние 5 лет

20.10 / “Спасибо за безумную любовь”: Александр Ревва трогательно поздравил жену с днем рождения

26.06 / Ученые узнали, как опухоль адаптируется в здоровой ткани

05.07 / Супругам-адвокатам МакКлоски предъявили обвинения за защиту своего дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска