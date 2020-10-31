Для поддержки отечественного автопрома в России запретят продажу иностранных внедорожников

31.10.2020, 15:37, Разное

В Государственную думу внесён законопроект «О поддержке российской автомобильной промышленности в условиях экономического кризиса». Документ предлагает расширить комплекс протекционистских мер по поддержке отечественного автопрома. В частности, парламентарии предлагают решить проблему низкого спроса на российские автомобили с колёсной формулой 4 X4 за счёт запрета на продажу иностранных внедорожников.

«Сегодня и так этих джипов на дорогах уже как пчёл в улье. По Москве не проехать нормально, да даже припарковаться возле Госдумы тяжело, ладно бы только депутаты покупали бы себе дорогие внедорожники, а то уже каждый второй россиянин обладатель такой машины, а за ней на дороге часто ничего не видно. Возникает и другой не менее важный вопрос — вопрос патриотизма. Раз уж так любишь быть королём на дороге, покупай отечественное, а поскольку призывами делу не поможешь, придётся запретить продажу в России иностранных внедорожников, но речь только о легковых автомобилях», — прокомментировал законопроект депутат Василий Дворкин.

Мера, по мнению депутатов, позволит покрыть убытки российских автопроизводителей в ближайшие пять лет. Так, стоимость отечественных моделей УАЗ «Патриот», «Лада» XRAY и «Нива» вырастет на 200-300 тысяч рублей, а спрос повысится за счёт отсутствия альтернативы. Вместе с этим в дополнительный комплекс мер добавят запрет на продажу запчастей для импортных внедорожников, что сократит срок эксплуатации зарубежных транспортных средств. Также парламентарии разработали федеральную программу, по которой владельцы автомобилей премиум-класса, эксплуатировавшиеся не более пяти лет можно бесплатно обменять на российский автомобиль.

Для депутатов и представителей государственных органов власти сделают исключение и разрешат и далее приобретать элитные внедорожники иностранного производства.