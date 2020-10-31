Мнение: О роли E-7A AEW в карабахской войне

31.10.2020, 15:35, Разное

О роли E-7A AEW в карабахской войне

С началом последней войны в Нагорном Карабахе все ожидали, что она развернется так же, как и завершившаяся убедительной победой Армении в 1994 году. Однако с точки зрения вооружений и боевого опыта Армения осталась на уровне 1994 г. Кроме того, в последние годы Армения двигалась в направлении неопределенного и долгосрочного процесса интеграции с НАТО и США, тем самым разрушая систему военного союза с Россией.

С другой стороны, Азербайджан более десяти лет готовился к военному вторжению в Нагорный Карабах, оказывая важные услуги США, Израилю и Турции. Эти услуги Азербайджана были вознаграждены поставкой современной военной техники, способной нейтрализовать армян, и обучением азербайджанских военных ее использованию.

Видео в социальных сетях показывают нам, что благодаря точным авиаударам, нанесенным израильскими боевыми дронами Harop и турецкими боевыми дронами Bayraktar TB2 или израильскими противотанковыми ракетами Spike NLOS, Азербайджану удалось нейтрализовать впечатляющее количество армянской военной техники Это позволило азербайджанской армии достичь своей основной цели – завоевать почти 20% территории анклава Нагорного Карабаха.

То, как азербайджанцы планируют и сражаются, кажется очень близким к стандартам НАТО. Есть много свидетельств того, что турецкая армия, благодаря наиболее эффективным автоматизированным системам, является той, которая де-факто обеспечивает стратегическое направление операции азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Это также причина, по которой Россия решила очень внимательно наблюдать за боевыми действиями в регионе, а также испытать свои новые средства радиоэлектронной борьбы.

До сих пор существовала тенденция восхищаться необычайной способностью азербайджанских ударных беспилотников выполнять в рамках одной миссии обнаружение и обезвреживание армянских военных объектов. Это неверно, потому что именно турецкая армия отвечает за обнаружение армянских наземных и воздушных целей, а затем сообщает их координаты GPS азербайджанским боевым дронам.

За несколько часов до того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, в социальных сетях появилось чрезвычайно интересное видео, приписываемое Министерству обороны Армении. Оно объясняет, как турецкая армия обнаруживает армянские военные объекты и как передает их координаты азербайджанским беспилотникам. На карте выше мы видим путь турецкого самолета E-7A AEW, летящего в 30-40 км от границы с Арменией.

Турецкая армия имеет 4 самолета E-7A AEW, Boeing 737, на которых Northrop установил фиксированную антенну радара в диапазоне L (1-2 ГГц), а не вращающуюся антенну, как у E-3 AWACS.

При полете Е-7А на высоте 9000 м РЛС может отслеживать 180 целей и имеет дальность обнаружения воздушных целей 600 км. Оборудование ELINT (Electronic Signals Intelligence) использует ту же антенну и может обнаруживать радары противника на расстоянии до 850 км. E-7A AEW похож на российский Beriev A-100 (оснащенный РЛС Vega Premier) и используется в качестве летающего командного пункта.

В то же время E-7A AEW является центром информационных технологий, передающим и принимающим тактическую, воздушную и наземную обстановку пилотам в их самолетам и ​​подразделениям на земле. Хотя это упускается из виду, РЛС MESA (Multi-Role Electronically-Scanned Array) также может обнаруживать бронированные машины или военные корабли на расстоянии до 180-240 км. Предполагается, что самолет E-7A начал воздушную разведку за несколько месяцев до начала азербайджанского вторжения. Таким образом, Генштаб турецкой армии имел на карте расположение армянского тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе.

Впоследствии, дополнив карту операции средствами усиления, размещенными Арменией перед войной. штаб турецкой армии имел на карте расположение всего армянского тяжелого оружия в Нагорном Карабахе к началу боевых действий.

На видео также видно, что по предложению Турции азербайджанские военные организовали воздушные зоны с использованием беспилотных летательных аппаратов, как и американские военные в Ираке и Афганистане. Для того, чтобы сократить время реакции на поражение цели. На карте также показана зона обслуживания в зоне № 1, в которой находится постоянный азербайджанский разведывательный и атакующий беспилотник, готовый вмешаться. Район расположен на границе с Арменией, в непосредственной близости от российской военной базы 102, в Гюмри и Ереване, где расположены российская авиабаза 3624 и 988-й ракетный полк С-300В4. Перед атакой армянских целей в Нагорном Карабахе из зон обслуживания № 2 и № 3 азербайджанские ударные беспилотники получают координаты этих целей, отправленные самолетом E-7A AEW.

На мой взгляд, в Армении нет такой мощной радиоэлектронной разведывательной аппаратуры, чтобы проводить такой тщательный анализ. Россия, скорее всего, благодаря оборудованию 102-й военной базы в Гюмри, получила эту информацию и передала ее Армении. Президент Эрдоган безусловно будет размышлять о том, что Путин знает все, что он делает, а не только то, что он говорит.

Валентин Василеску

https://reseauinternational.net/larmenie-veut-entrer-dans-lotan-malgre-les-destructions-que-celle-ci-lui-fait-subir-dans-le-haut-karabakh/ – оригинал на французском