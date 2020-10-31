 

В Одесской области суд отменил результаты выборов в одной из общин

31.10.2020, 15:25, Новости дня

Одесский окружной суд отменил результаты выборов сельского головы Каролино-Бугаза и обязал провести их повторно. Об этом в Facebook сообщила координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская.

“Только что Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине”, – написала она.

https://www.facebook.com/olga.ajvazovska/posts/10223004582639575

28 октября в “Опоре” сообщали о том, что ТИК установила результаты выборов в этой общине в то время, когда сама же объявила перерыв для своих членов. По данным комиссии, победителем на выборах стал Андрей Апанасенко.

Несмотря на то, что результаты так и не были зафиксированы официально, 27 октября уже состоялась первая сессия новоизбранного Каролино-Бугазского сельского совета, на которой Апанасенко принял присягу.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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