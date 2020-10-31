 

Второй голкипер “Динамо” заразился коронавирусом

31.10.2020, 15:25, Новости дня

У второго голкипера киевского “Динамо” Дениса Бойко диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба столичного клуба.

“В данный момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции”, – сообщили в “Динамо”.

В начале этой недели коронавирусную инфекцию диагностировали также у основного вратаря команды Георгия Бущана. Также заразились защитник Виталий Миколенко и тренер по физподготовке Виталий Кулиба.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за последние сутки COVID-19 обнаружили у рекордного количества людей – 8752. В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 387 481 случай COVID-19, 7196 человек умерли, 158 928 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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