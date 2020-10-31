 

Эпидемия COVID-19. В Украине заняты две трети больничных коек

31.10.2020, 15:25, Новости дня

По состоянию на 30 октября в Украине пациентами с коронавирусной инфекцией и подозрением на COVID-19 занято 67,2% больничных коек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Более 85% коек заполнены в Одесской, Житомирской и Полтавской областях, более 70% – в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Ровенской и Черновицкой областях.

В соответствии с данными Минздрава, уровень заболеваемости превышает допустимый во всех регионах Украины.

Таблица: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за последние сутки COVID-19 обнаружили у рекордного количества людей – 8752. В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 387 481 случай COVID-19, 7196 человек умерли, 158 928 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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