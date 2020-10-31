В США впервые зафиксировали более 100 тыс. случаев COVID-19 за сутки

31.10.2020, 15:25, Новости дня

В Соединенных Штатах впервые зафиксировано более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные федеральных и местных властей.

В частности, за прошедшие 24 часа в США подтверждено 100 233 случаев инфицирования. Это почти на 10 тыс. больше, чем сутками ранее. Вчерашний суточный прирост также превосходит общемировой максимум – в конце сентября в Индии за день коронавирусная болезнь была диагностирована почти у 98 тыс. пациентов.

Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 9 млн, что составляет около 3% населения Соединенных Штатов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, из 9 млн заболевших 3,58 млн пациентов уже выздоровели, почти 230 тыс. скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.