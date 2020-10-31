В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана

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31.10.2020, 15:23, Разное

Концерт прошел при поддержке партии “Единая Россия”. Он транслировался на официальных сайтах телеканалов “Культура” и “Москонцерт”, а также на сайте партии. Помимо выступлений именитых музыкантов в эфире звучали воспоминания об артисте его коллег, товарищей и близких. За трансляцией наблюдали тысячи зрителей со всех уголков страны.

В частности, перед пользователями Сети выступили камерный оркестр “Московская камерата”, а также пианисты Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Гиндин. Дочь первой в истории женщины-космонавта Елена Терешкова в эфире программы назвала Дмитрия Когана “русским Паганини, который нес свою музыку “с открытой душой и сердцем”.

Заместитель секретаря генерального совета “Единой России” Владимир Васильев, в свою очередь, напомнил зрителям о серии концертов “Время классической музыки”, которые Коган организовал совместно с партией. Все билеты на выступления маэстро были бесплатными. Тогда Дмитрий объехал со своей скрипкой Дагестан, Камчатку, Тверь, Липецк и другие города. Васильев также отметил, что в рамках этой программы артист провел около 70 концертов менее чем за два года.

Депутату Госдумы Дмитрию Вяткину скрипач запомнился простым в жизни человеком, который легко общался со всеми несмотря на свою известность. Вяткин напомнил, что Дмитрий Коган порой мог дать по 300 концертов в год. Он также обратил внимание, что большинство этих концертов были благотворительными.



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