Мнение: Почему читателей интересуют назначения в ФСБ?

31.10.2020, 15:20, Разное

Меня всегда удивляет, когда текст, написанный стремительно, после нескольких встреч, набирает огромное количество просмотров. Как произошло с колонкой «Выдернутая ЧК» про увольнение первого зама главы ФСБ, войну компроматов и трудный выбор президента, кого назначить вместо уволенного.

Текст прочитали более 316 тыс читателей, он вошел в ТОП самых читаемых публикаций «Новой» минувшей недели.



Хотя, казалось бы, какое дело простым читателям, кто займет должность первого зама директора ФСБ? Что изменится в жизни простых читателей от того, кого назначит Путин? Или все эти более 316 тыс читателей – непростые читатели?

Фотография отсюда