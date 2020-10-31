Мнение: Плотность комбайнов в России, Путин про советское мясо и зелёная экономия

31.10.2020, 15:10, Разное

1. Читатель vnukkulaka указал ещё одну важную причину, по которой России больше не нужно столько комбайнов, как раньше. Совсем не обязательно держать много машин в каждом регионе, если можно перевозить их по мере надобности из региона в регион:

https://olegmakarenko.ru/1986146.html?thread=773066082#t773066082

stasrm: Нехватка техники в России колоссальная. На 1000 гектар посевов зерновых приходится 1,6 комбайна, в Казахстане — 2,8, в Белоруссии — 5, в Германии — 11,5, в США — 17,9.

vnukkulaka: У нас география позволяет использовать комбайны на всю катушку – начинают уборку на Кубани, продолжают под Ростовом, заканчивают под Воронежем – за 1 сезон 3 уборочных! Такого высокого КПД нигде в мире больше нет.

Тот случай, когда наша обширная география и разнообразный климат приносят немалую выгоду.

2. Ещё к теме про мясо в СССР. Читатели прислали ссылку на обсуждение этого вопроса в Госдуме. Видео относится к периоду, когда Владимир Путин работал премьером:

https://www.youtube.com/watch?v=3ovTiUR8Lp4

3. Вера в экологию помогает некоторым экономить:

https://ria.ru/20201024/ekologiya-1581247978.html

В гардеробе Дины Хитровой из Екатеринбурга максимум двадцать предметов одежды и обуви: джинсы, толстовка, две пары кроссовок, несколько футболок. В магазины за такими товарами она не заходила уже больше двух лет. “Завязать” с покупками решила не из экономии — ради экологии. По ее мнению, любая спонтанно приобретенная, а потом выброшенная вещь наносит вред окружающей среде. В городе Дина научилась вести почти безотходный образ жизни: органический мусор компостирует, пластик и стекло относит на переработку. Даже кассовым чекам нашла применение — делает из них акварельную бумагу. <…>

До 2010 года она особо не задумывалась о чрезмерном потреблении и экологии. Работала архитектором в престижной фирме, на себя денег не жалела. “Вечером могла зайти в магазин и крупно потратиться на какую-то ненужную вещь. И ладно бы это были запланированные покупки. Но я сорила деньгами по принципу “раз оказалась в магазине, нужно что-то приобрести”, — вспоминает собеседница.

Все изменили волонтерские проекты. Хитрова вступила в “Общество добровольных лесных пожарных”, затем подружилась с активистами Greenpeace. Начинала с малого — сортировки мусора. А два года назад решила пожить по принципу zero waste, “ноль отходов”. “Пообещала не покупать ничего лишнего — даже пары носков. Хотела просто понять, смогу ли выдержать”.

Конкретных сроков не ставила — думала перетерпеть хотя бы месяц. Но после года “беспокупочной диеты” продлила эксперимент. Дина вспоминает, что первым делом перебрала гардероб: часть вещей отвезла на переработку, что-то отдала друзьям. Сейчас у нее в шкафу — базовый набор: несколько футболок, толстовка, джинсы, пара штанов, две пары кроссовок — для повседневной носки и для бега. Зимних курток две — на каждый день и для занятий спортом. Уверяет: хватает на все случаи жизни. Тем более если человек придерживается спортивного стиля.

“Сильнее всего, конечно, снашивается обувь. Одни кроссовки у меня уже очень потрепанные. Но я отношу их в мастерскую, ставлю заплатки, подклеиваю. Понимаю: к цене любой новой вещи нужно приплюсовать трудозатраты, сырье, необходимое для производства, сотни литров воды для выращивания, к примеру, хлопка”.

Носки она штопает. Уверяет, что за два года не купила ни пары. То же самое можно сказать и про обувь, украшения, даже нижнее белье. “В комментариях к моим постам в соцсетях многие пишут, мол, я сперва запаслась одеждой впрок, потом объявила год (сначала эксперимент был рассчитан на двенадцать месяцев) без покупок. Но я ведь это делаю прежде всего для себя. Зачем мне себя обманывать?”

Раньше под важную встречу или поездку Дина обязательно приобретала новый костюм или платье. Теперь на мастер-классы, интервью ходит в толстовке. <…>

Дина подсчитала: сэкономила 150 тысяч рублей и больше трехсот часов, которые раньше провела бы в примерочных. “Я могла зайти в торговый центр и забыть обо всем, выбирая вещи. Но даже если ничего не подходило, все равно что-то покупала. Нужно ведь было хоть как-то оправдать потраченное время”. <…>

Полиэтиленовые пакеты Хитрова не использует уже несколько лет. В магазины ходит с экомешочками, сшитыми собственноручно. “Их нужно всего лишь вытряхнуть — и они готовы для нового применения. Да, для мяса или курицы не очень подходят, хотя можно и постирать. Но я веган, поэтому в продуктовых беру овощи и фрукты”.

От обычной бытовой химии тоже отказалась. Шампунь и кондиционер для волос покупает только твердые, без упаковок. Вместо губок — экомочалки, мастерит сама из обрезков материи. Даже зубные щетки нашла экологичные — из бамбука. “Разлагаются они как обычная древесина — за несколько лет. Хотя сейчас во многих городах, в том числе в Екатеринбурге, есть места, где пластиковые зубные щетки принимают на переработку. Их переплавляют и добавляют в покрытие для спортплощадок”.

Чеки из супермаркетов Дина не выбрасывает — превращает в экобумагу. Объясняет, что из-за содержащегося в них вредного соединения бисфенол А на переработку отдавать нельзя. “Я собирала их в коробку. Со временем накопилось так много, что надо было срочно придумать им применение. Решила попробовать сделать акварельную бумагу”. Квитки Дина замачивает в тазу, добавляет немного клея ПВА, перемешивает до однородности. Получившуюся массу протирает через сито, выкладывает тонким слоем на ткань, сушит. “Даже здесь я добилась экологичности. Если почитаете, как изготавливают бумагу, поймете, насколько это вредно для окружающей среды: много отбеливаний, отходы и очистные воды. А мое производство — безотходное. Из мусора я получаю новый продукт”.

Как вам такой образ жизни?