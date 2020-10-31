 

Влетевшего в толпу людей в Киеве водителя доставили в суд на «скорой»

31.10.2020, 15:08, Новости дня

Подозреваемого в ДТП на Майдане Независимости в Киеве доставили в Шевченковский суд, где ему должны избрать меру пресечения. Мужчину привезли на скорой и внесли в здание суда на носилках.

Накануне в центре украинской столицы автомобиль Land Rover въехал в пешеходную зону, в результате ДТП два человека погибли, трое получили травмы, передает УНН.

Водителю должны избрать меру пресечения, прокурор просит содержания под стражей. При этом в суд подозреваемого доставили на машине скорой помощи, а в здание завезли на каталке.

Ранее в Москве на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе. Автомобилем Infinitiуправлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). Рэперазадержали после ДТП. В отношении музыкантавозбудили уголовное дело.



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