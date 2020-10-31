 

На Украине предложили «единственный путь» для разрешения кризиса в стране

31.10.2020, 15:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский должен объявить о роспуске парламента и провести досрочные выборы в Верховную Раду, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Он призвал Зеленского «трезво оценить» экономическую и социально-политическую ситуацию, которая сложилась на Украине. По словам Медведчука, партия «Слуга народа» по итогам выборов в местные советы утратила доверие граждан.

«Социологические исследования последнего времени говорят о том, что 45% наших граждан считают, что Верховная Рада должна быть распущена и в Украине должны быть проведены досрочные парламентские выборы», – передает слова депутата «112 Украина».

«Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная Рада и те, кто в нее изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали», – подчеркнул Медведчук.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента?

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров городов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Зеленский теряет контроль над регионами Украины.



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