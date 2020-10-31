Мнение: Боевой синдром

31.10.2020, 15:05, Разное

Теперь и специалисты начинают предупреждать о последствиях "ковидного террора" – Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, приравнивает "ковидные стрессы" к боевым. Пока разговор этот осторожный – синдром боевого стресса она указывает у заболевших, однако нет никаких сомнений, что все население страны уже находится в зоне боевых действий, которые с ним ведет власть. Возникла фантастическая картина, в которой власть уже в открытую воюют против всего народа, но раз это война, то все сопутствующие войне проблемы, в том числе и психические, теперь становятся нормой жизни.

Чем дольше и жестче будет террор против населения, тем к более тяжелым последствиям он приведет в будущем. Не стоит забывать, что и до "ковидного террора" страна постоянно находилась в перманентно возникающих кризисах, которые тоже ведут к ослаблению здоровья – в том числе и психического. Тотальная нищета, в которую вверг путинский режим половину страны, а значительную часть второй половины можно с полным правом называть хронически бедными – это тоже тяжелейший стресс. Теперь на всё это навалился чудовищный пресс карательных мероприятий. Зондеркоманды проводят рейды по транспорту, показательно избивают и топчут ногами выбранные жертвы, запугивая всех остальных. Обнищавших людей облагают зверскими штрафами – это классический террор, целью которого является создание атмосферы страха и ужаса. Это и есть война – война режима с народом.

Логично, что уровень тревожности растет. Растут его проявления – повышаются суицидальные настроения, растет уровень агрессии, возникают и усиливаются уже имеющиеся психические расстройства. Ввести социум в такое состояние непросто, но еще сложнее затем из него выходить. Психически нездоровые люди, пусть даже и выглядящие внешне адекватно в масштабах целой страны – это угроза для ее устойчивости, тем более, что она и без того подорвана проводимой властью политикой.

Дезорганизованный, запуганный и неадекватный социум неспособен к нормальной социальной жизни. Создается благоприятная среда для появления деструктивных сект, движений и течений. Можно вспомнить "Белое братство" на Украине, которое стало колоссальной проблемой в девяностые годы, когда население Украины было деморализовано и дезорганизовано происходящим на ее территории. В России точно так же в это время как грибы росли разнообразные оккультные организации. Однако тогда запас прочности, оставшийся от еще теплого трупа Советского Союза, был существенно выше сегодняшнего. Сейчас распад общества и психическая дезадаптация могут стать факторами, которые будут способствовать фрагментации страны. А агрессивная прослойка психически нездоровых людей может получить лидеров (а уж с ними-то как раз никаких проблем в такие моменты не возникает), которые используют их как ударную силу для реализации своих проектов.

Все это выглядит слегка апокалиптично, но нужно отдавать себе отчет в том, что власть в России сама находится в состоянии распада. Террор, который сейчас она же проводит в отношении населения, недееспособная власть в состоянии запустить, однако закончить его будет крайне проблематично. Тогда на сцене и появятся те самые лидеры, которые используют сложившуюся обстановку и ресурс, созданный в ходе проведения масштабных террористических мероприятий – включая и психически нездоровых людей. Кстати, эти лидеры уже начинают появляться и проявляться. Дальше их будет больше.