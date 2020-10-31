Храните деньги в ЦБ

31.10.2020, 14:50, Разное

Зачем нужен «цифровой рубль» и как он будет работать.

На прошлой неделе Банк РФ начал общественное обсуждение о возможности выпуска цифрового рубля. Простая версия этого предложения подразумевает, что у всех нас появится возможность держать свои рубли не только на счетах в частных банках, но и напрямую на счете в ЦБ. Многим кажется, что это никак не повлияет на их жизнь. Ведь большинству из нас не так уж и важно, на счете какого банка лежат наши рубли. Тем более что никаких процентов новый счет в Центральном банке не обещает. Зачем же тогда тратить время и силы на выпуск цифрового рубля?

Фото: Алексей Душутин «Новая»

Уход из пластика

Дело в том, что мы находимся на пороге больших перемен в системе платежей. Сейчас представить их довольно сложно, но можно вспомнить время, когда для повседневных покупок мы в основном использовали наличные.

20 или даже 10 лет назад перспектива безналичной оплаты с помощью банковских карт мало кому казалась достойной внимания.

Похожая ситуация сложилась и сегодня, только на замену возне с банковскими картами приходит удобство платежей от частных компаний. И хотя нашумевшая Libra от Facebook в США все еще находится на стадии разговоров, в крупных городах Китая более 90% людей в качестве основного способа платежа уже используют мобильные платежи, а не наличные или банковские карты. А 92% от всех мобильных платежей приходятся на Alipay (53%) от онлайн-ритейлера Alibaba и на WeChat Pay (39%), систему от популярного мессенджера.

С помощью этих систем можно не только перевести средства друзьям и заплатить за что-то онлайн, но и совершить большинство повседневных покупок офлайн. При этом Китай прошел путь от наличных и карт до текущего состояния всего за несколько лет.

Можно было бы подумать, что Китай просто идет своим особым путем. Но их банковская система развита не хуже, чем во многих других странах. Так что дело скорее действительно в том, что новая система платежей удобнее старой и будущее именно за ней. Поэтому можно ожидать похожих изменений и в других странах.

Со щитом или на щите

Центральные банки могут или идти в ногу со временем, или отставать от него. Цифровой рубль, как и тестируемый в этом году цифровой юань, — это попытка не уступить в конкуренции новым платежным системам. Если она провалится, то центробанки могут потерять как свою клиентскую базу, так и все связанные с ней преимущества.

И это не только способность разгонять или замедлять экономику с помощью монетарной политики, но и контроль над платежной системой. Ее организатор получает данные о всех транзакциях, может заморозить любой счет, а также способен спасти финансовую систему от краха, предоставив дополнительные средства системно значимым организациям внутри своей системы.

Эти преимущества настолько важны для каждой страны, что мало кто верит, что какое-либо правительство допустит их переход в частные руки. В конце концов, новые платежные системы можно просто запретить или сильно зарегулировать.

Но брак по любви гораздо привлекательнее брака по необходимости. И если цифровой рубль окажется достаточно удобным, чтобы его продолжали использовать, то и всем частным системам будет выгодно поддерживать свободную конвертацию в цифровой рубль. Тогда Банк РФ сможет сохранить свое влияние на экономику без дополнительных ограничений и без ущерба для удобства потребителей.

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По пути Кении

Хорошие новости в том, что для центральных банков здесь есть не только угрозы, но и возможности. В конкурентной борьбе за будущее платежей у центробанков есть много существенных преимуществ перед частными компаниями.

Во-первых, их вряд ли запретят или законодательно ограничат в будущем. Во-вторых, любая частная компания, пусть даже и очень успешная сегодня, может обанкротиться в будущем. Крах организатора платежной системы может привести и к утрате доверия к самой системе. А центробанкам на помощь всегда может прийти правительство, которое способно поддержать систему новыми налогами.

В-третьих, для успеха платежных систем очень важна изначальная клиентская база, а у центральных банков она сейчас самая большая. Новые платежные системы открывают именно те компании, у которых уже накоплена большая клиентская база. Если вы делаете много покупок на Alibaba, то у вас уже есть там счет. Чем больше таких счетов у других людей, тем легче вам обмениваться с ними не юанями, а средствами на этих счетах.

То же и с пользователями мессенджера WeChat. Сейчас же большинство россиян все еще использует рубли.

Если сделать цифровой рубль достаточно привлекательным, то на него могут переключиться и те, кто часто торгует с россиянами. А вслед за этим — и их торговые партнеры.

Так использование цифрового рубля сможет выйти за пределы России. И чем больше людей в мире будут использовать рубль, тем больше наша страна сможет получить тех преимуществ, за которыми так гонятся частные компании.

Такой сценарий успеха РФ за ее пределами может вызвать справедливый скептицизм. Кажется нереальным достичь международного преимущества в такой технологической сфере, когда внутри страны остается много нерешенных проблем.

Но иногда странам удается проскочить одну из ступеней своего развития, пусть в одной сфере. Так, в Кении не удалось построить эффективную банковскую систему, из-за чего кенийцам приходилось расплачиваться наличными. Мало у кого были банковские счета, но у многих были мобильные телефоны. И в 2007 году местный мобильный оператор Safaricom воспользовался своей обширной клиентской базой и разрешил клиентам обмениваться средствами на своих мобильных счетах. Вскоре после этого такой способ платежей стал самым популярным, а в 2019 году этой системой пользовались уже в 7 странах. Несмотря на все российские проблемы сегодня, кажется, что в Кении их все-таки было больше.

Оглядываясь назад, нам даже трудно вспомнить, что рублем когда-то назывался обрубок металлического слитка (из-за чего и появилось его название, согласно одной из версий). И вряд ли в будущем наиболее удобной формой денег будут бумажные банкноты. Поэтому если рубль доживет до своего будущего, то там он будет цифровым. И чем раньше он станет цифровым, тем больше у него будет шансов выжить, ведь только так он сможет сохранить и преумножить свою клиентскую базу.

Константин Егоров

профессор Российской экономической школы