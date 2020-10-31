Биткоин вырос до 14 тыс. долларов впервые с 2018 года

31.10.2020, 14:48, Новости дня

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку 14 тыс. долларов, следует из данных торгов.

Средняя цена биткоина более чем по 20 биржам по состоянию на 13.19 мск поднялась на 5,46%, достигнув 13 тыс. 900 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на CoinMarketCap.

Крупнейшая биржа криптовалют Binance оценивает биткоин в 13 тыс. 854 доллара (рост 4,34%). Отмечается, что на долю биткоина приходится 63,8% всего глобального рынка криптовалют.

В августе биткоин впервые с 2019 вырос до 12 тыс. долларов.

Ранее Центральный банк РФ анонсировал появление цифрового рубля.