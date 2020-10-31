 

Плотность Девы оказалась частью поглощенной Млечным Путем галактики

31.10.2020, 14:45, Новости дня

Необычное скопление светил в созвездии Девы астрономы обнаружили еще в 2005 году. Но только недавно были найдены доказательство того, что Плотность Девы (так ученые назвали данный район космоса) является частью некогда поглощенной галактики.

Длительные наблюдения позволили определить, что некоторые звезды из Плотности Девы движутся в сторону Земли, а другие – в обратную сторону. Само по себе это означает, что звездные орбиты еще не являются устоявшимися. То есть, светила разлетаются в разные стороны будто после какого-то удара.

Очевидно, мы можем наблюдать последствия поглощения Млечным Путем карликовой галактики, утверждают ученые. Если бы это было не так, звезды вели бы себя иначе.



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