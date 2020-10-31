 

Супруга Олега Газманова Марина воплотила в жизнь давнюю мечту

31.10.2020, 14:20, Разное

Марина Газманова в последнее время активно ведет микроблог Instagram и делится с подписчиками качественным и интересным контентом. Супруга Олега Газманова призналась, что недавно воплотила в жизнь свою давнюю мечту, и ей немного грустно от этого.
Оказалось, что возлюбленная артиста всегда хотела научиться лепить из глины. Мечта о работе на гончарном круге начала преследовать Марину Газманову после того, как она посмотрела картину «Приведение». Ее заворожила медитация Деми Мур с глиной, поэтому идея о создании собственного шедевра руками с тех пор ее не покидала. Недавно представился случай, и супруге Олега Газманова удалось провести за этим занятием целых два часа. Она приехала в гости к подруге на чай и когда уже собралась уходить, известный дизайнер предложила ей слепить собственный «горшочек для изобилия». Марина Газманова призналась, что не помнит, когда была бы чем-то так увлечена в последний раз. В результате получился «незамысловатый сосуд», который она нарисовала в своем воображении.

Жена артиста поделилась с подписчиками снимками и видео, сделанными в тот день. Фолловеры выразили надежду, что в процессе лепки Марина Газманова расслабилась и получила настоящее удовольствие. Многие восхитились ее талантом, так как далеко не у всех получается с первого раза создать посуду в гончарной мастерской.



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