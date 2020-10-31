Агата Муцениеце мечтала о роли стервы и девушки «легкого поведения»

31.10.2020, 14:20, Разное

В одном из интервью Агата Муцениеце пояснила о съемках в исторической эпопее «Тобол». Актриса призналась, что она всегда мечтала сыграть роль девушки «легкого поведения» и стервы.

Раньше Агате Муцениеце не предлагали подобные перевоплощения, поэтому она с удовольствием принимает вызов и получает от процесса большое удовольствие. Возможно, это связано с переменами в личной жизни, так как летом артистка рассталась со своим супругом Павлом Прилучным. После этого она запустила YouTube-шоу «Честный развод», даже не подозревая, какие масштабы приобретет этот проект. По словам Агаты Муцениеце, они будут приглашать знаменитостей, которые не переживали в своей жизни развод, но могут раскрыться перед зрителями с интересной стороны и честно рассказать о своей жизни.

Актриса поделилась своими впечатлениями о съемках в «Тоболе», где она сыграла солдатскую жену Бригитту. В Тобольске специально была построена целая деревня, где снимали фильм. Иногда актерам приходилось переносить перелет на самолете, потом долго ехать и плыть, после чего выяснялось, что съемка невозможна из-за плохих погодных условий. В результате им приходилось проводить там уик-энд. Также была ситуация, когда не досняли большой блок картины, а уже растаял снег. Актеры вынуждены были тонуть в пышных юбках в грязи и воде.