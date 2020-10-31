 

«Прошел все унижения»: Павел Воля раскритиковал Даву за жизнь с Ольгой Бузовой

31.10.2020, 14:20, Разное

В своем новом монологе Павел Воля решил порассуждать о современных трендах и о том, что некоторые звезды «молодятся». Юморист раскритиковал Даву за вайны, жизнь с Ольгой Бузовой и совместный клип с Филиппом Киркоровым.
Несколько лет назад о Давиде Манукяне знал только узкий круг поклонников. На данный момент блогер пользуется огромной популярностью, снимается в ток-шоу, записывает треки с известными представителями шоу-бизнеса. Ни для кого ни секрет, что его карьера резко пошла вверх после того, как стало известно о романе с Ольгой Бузовой.

Павел Воля отметил, что Даве следует обратить внимание на музыкальную составляющую и качество своих текстов, а не снимать вайны. Как пошутил шоумен, блогер «прошел все виды унижений» и копил много лет, «отказавшись от ремня и живя с Бузовой». При этом, он не понимает, зачем этот творческий союз Филиппу Киркорову, который «еще в 90-х купил себе самолет».

Также Павла Волю смутила еще одна коллаборация – дуэт модного «тиктокера» Дани Милохина и Николая Басков. Они записали трек под название «Дико тусим». Резидент Comedy Club пошутил, что блогеру нужно бежать, чтоб «золотой голос РФ его не выпил и не высушил». Сам Павел Воля не собирается следовать трендам и создавать аккаунт в TikTok. Ему комфортно общаться с аудиторией своего возраста, которая может оценить его юмор.



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