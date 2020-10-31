Названа возможная причина взрыва в поликлинике Челябинска

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31.10.2020, 14:08, Новости дня

Взрыв в поликлинике Челябинска, по предварительным данным, мог произойти из-за нарушения при монтаже оборудования, сообщил глава ГУ МЧС РФ по региону Юрий Буренко.

«Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации», – цитирует Буренко РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябинском ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Вместе с тем глава региона Алексей Текслер сообщил, что смерть пациентов коронавирусного стационара, вероятнее всего, произошла до взрыва кислородной будки в городской поликлинике.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». 



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