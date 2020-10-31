Выбор – Личное мнение

31.10.2020, 14:05, Разное

Моя и Сергея Семёновича любимка-заммэра Ракова, ответственная за коронавирус в Москве, объявила, что уже в ноябре все смогут привиться.

Вакцина — Спутник V. Производство налажено. В день — только официально — по пять тысяч новых случаев.



Фото: Соцсети

Хватит болеть, решили в мэрии. Ускорили ещё сильнее темпы. И вот уже завтра ноябрь — спасительный месяц.

«Наша промышленность производит вакцину, а мы уже сейчас создаем крупную сеть прививочных кабинетов. Как только вакцина поступит, я думаю, что это будет в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих».

Уже сейчас прививают 2,5 тысячи человек — врачей, учителей столицы. Никто, вроде, пока не умер. У большинства вырабатывается защита. Сколько она продлится, неизвестно.

Болеть, конечно, коронавирусом никто не хочет. Особенно, учитывая произошедшее в Ростове — там всё-таки возбудили уголовное дело по поводу гибели пациентов. Да и в других регионах всё то же самое — врачей, коек, лекарств не хватает. Заболевший человек, по факту, может рассчитывать лишь на свои резервы.

Я — за вакцинацию, но есть сомнения — Спутник V не завершила 3-ю стадию клинических испытаний. То есть, проверка на большой группе людей идёт, и её не ускорить — нужно, по правилам, смотреть, что будет с привитыми через полгода.

С одной стороны — коридор, в лучшем случае, больницы, где нет гарантии, что вылечат. С другой — вакцина, которая не завершила испытания на безопасность.

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