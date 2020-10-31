 

Выбор – Личное мнение

31.10.2020, 14:05, Разное

Моя и Сергея Семёновича любимка-заммэра Ракова, ответственная за коронавирус в Москве, объявила, что уже в ноябре все смогут привиться.

Вакцина —  Спутник V. Производство налажено. В день — только официально — по пять тысяч новых случаев.


Фото: Соцсети

Хватит болеть, решили в мэрии. Ускорили ещё сильнее темпы. И вот уже завтра ноябрь — спасительный месяц.

«Наша промышленность производит вакцину, а мы уже сейчас создаем крупную сеть прививочных кабинетов. Как только вакцина поступит, я думаю, что это будет в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих».

Уже сейчас прививают 2,5 тысячи человек — врачей, учителей столицы. Никто, вроде, пока не умер. У большинства вырабатывается защита. Сколько она продлится, неизвестно.

Болеть, конечно, коронавирусом никто не хочет. Особенно, учитывая произошедшее в Ростове — там всё-таки возбудили уголовное дело по поводу гибели пациентов. Да и в других регионах всё то же самое — врачей, коек, лекарств не хватает. Заболевший человек, по факту, может рассчитывать лишь на свои резервы.

Я — за вакцинацию, но есть сомнения — Спутник V не завершила 3-ю стадию клинических испытаний. То есть, проверка на большой группе людей идёт, и её не ускорить — нужно, по правилам, смотреть, что будет с привитыми через полгода.

С одной стороны — коридор, в лучшем случае, больницы, где нет гарантии, что вылечат. С другой — вакцина, которая не завершила испытания на безопасность.

Ваш выбор?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Wondershare UniConverter – простое приложение для конвертации видео

20.07 / Врач рассказал, как подготовить организм ко второй волне COVID-19

31.10 / Не наша война: почему России не нужно вмешиваться в конфликт в Карабахе

23.10 / Участникам протестов в Беларуси поднимут пенсионный возраст

14.10 / Нагорный Карабах (1991 – 1994): неоконченная война

06.09 / Мнение: Штурмовики Лукашенко

12.07 / Неврологи из США обнаружили связь между коронавирусом и аутоимунным синдромом

14.08 / В Италии «заплакала» статуя Девы Марии – это нехороший знак

21.10 / Рязанский чиновник обстрелял из пистолета нагадивших на его машину голубей

11.03 / Мнение: Полеводство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска