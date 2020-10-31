В Челябинске заявили об отсутствии связи смерти пациентов со взрывом в поликлинике
31.10.2020, 13:48, Новости дня
Смерть пациентов коронавирусного стационара Челябинска, вероятнее всего, произошла до взрыва кислородной будки в городской поликлинике, сообщил глава региона Алексей Текслер.
«На самой ковидной базе в горбольнице №2 с утра были умершие. Мы заслушивали реаниматолога – он не связывает пожар с погибшими. Дальше будут разбираться Следственный комитет и прокуратура», – передает слова Текслера ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябинском ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке.
Напомним, взрыв кислородной будки произошел в субботу из-за разгерметизация двухкубового кислородного баллона.
Следственными органами региона после инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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