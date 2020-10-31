 

Баку опроверг использование кассетных боеприпасов в Карабахе

31.10.2020, 13:48, Новости дня

Азербайджан не использует в Нагорном Карабахе кассетные боеприпасы, утверждения правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch на этот счет не соответствуют действительности, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы не используем такое оружие. Мы обороняемся. <…>Мы пригласили Amnesty International и Human Rights Watch в Азербайджан, но, к сожалению, они рассматривают этот конфликт только с армянской стороны», – сообщил Алиев в интервью немецкому каналу ARD, передает ТАСС.

Он добавил, что обе организации не спрашивали Баку о возможности приехать к ним, поэтому существуют сомнения насчет их беспристрастности.

Алиев напомнил, что Азербайджан требует вернуть семь районов в Нагорном Карабахе, и вернуть в них 40 тыс. азербайджанцев.

Между тем азербайджанское минобороны сообщило, что армянские военные перебрасывают грузы с фосфорными боеприпасами в Ходжавендский район в Карабахе.

«Поступили разведданные о доставке большого количества фосфорного груза подразделениям, дислоцированным на участке обороны третьего мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии первой общевойсковой армии Вооруженных сил Армении на оккупированном Ходжавендском направлении», – сообщило ведомство.

Азербайджанская сторона считает, что боеприпасы туда отправляют для применения против азербайджанских военных, либо «для распространения дезинформации о том, что эти боеприпасы якобы были разбросаны по местности подразделениями азербайджанской армии».

Ранее военное ведомство Азербайджана сообщало, что на вооружении армии нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует уже третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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