Павел Дуров заявил о запуске собственного агрегатора такси «Телега»

31.10.2020, 13:37, Разное

Telegram выпустил пресс-релиз, содержащий в себе сведения о готовящихся к выходу новых продуктах компании, в частности анонимного агрегатора такси и доставки малогабаритных грузов “Телега”.

Судя по представленной информации, пользоваться услугами сервиса можно будет прямо из самого мессенджера. По предварительным данным, в линейку возможных услуг войдут такие тарифы как «Туда-обратно» или «Поиск сокровищ», «Синяя кнопка» и «Безопасная доставка» (последняя, правда, работает только с грузами весом до 5,99 г.).

В компании утверждают, что информация обо всех поездках и пользователях будет носить исключительно анонимный характер, а водители получат 100-ую гарантию безопасности в рамках правового поля и специальный аккаунт с расширенными возможностями».

Надежные источники уверяют, что стоимость поездки за один километр будет составлять около 15 рублей, однако оплачивать их можно будет только используя созданную для этого Дуровым криптовалюту TOR, слухи о которой ходили в анонимных телеграм-чатах в начале сентября.

Дата появления «Телеги» на рынке пока не названа, однако многие эксперты намекают на возможность начала работы сервиса уже с января следующего года.