 

В Украине в ближайшие сутки начнутся дожди – Укргидрометцентр

31.10.2020, 13:20, Новости дня

В воскресенье, 1 ноября, в большинстве областей Украины ожидаются умеренные осадки. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, пишет “Интерфакс-Украина”.

Осадков не ожидается только в западных регионах страны.

“Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью +4… +9 °C, в западных областях +1… +6 °С тепла, днем +7… +12 °С. В южной части и восточных областях ночью +6… +11 °С, днем +10… 15 °С. В Карпатах в течение суток около 0 °С. В Киеве в воскресенье дождь, температура в течение суток +7… +9 °С”, – прогнозируют синоптики.

В понедельник, 2 ноября, в Украине ожидаются кратковременные дожди. В Карпатах и Прикарпатье ночью температура местами опустится до -3 °С. Средняя температура воздуха днем составит +7… +12 °С. На юге и востоке будет немного теплее – до +15 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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