 

Одесская юракадемия подготовила исследование о том, что “зеленые” тарифы в Украине являются конституционными – нардеп

31.10.2020, 13:20, Новости дня

Инвесторам в развитие “зеленой” энергетики в Украине может помочь доказать законность этих тарифов в Конституционном Суде широкая юридическая экспертиза, которую заказала в Одесской юридической академии народный депутат Украины, член фракции “Голос” Леся Василенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Политик напомнила, что ряд депутатов пытается через Конституционный Суд отменить действие в Украине “зеленых” тарифов, и сообщила, что уже получила заключение от юристов, подтверждающее их законность.

“Для защиты инвесторов от абсурдных манипуляций в Украине – а речь идет о попытке [нардепа от “Слуги народа”] Александра Дубинского и нескольких десятков депутатов добиться признания незаконным действие “зеленых” тарифов – я заказала специальное научное исследование. Так, представители Одесской юридической академии подготовили широкий вывод о том, что “зеленые” тарифы в Украине являются конституционными”, – написала Василенко.

Депутат сообщила, что передаст заключение юристов представителям Европейско-украинского энергетического агентства, которое объединяет крупнейших инвесторов в отрасль возобновляемой энергетики страны, и намерено защищать права инвесторов в Конституционном Суде.

“Надеюсь, что оно поможет в защите прав инвесторов и доведении правильной позиции при рассмотрении вопроса в Конституционном Суде”, – написала Василенко.

Она отметила, что представление в КСУ подали те же депутаты, что инициировали решение о неконституционности антикоррупционных органов.

Член правления Ассоциации просьюмер Украины Андрей Зинченко заявлял, что отмена Конституционным Судом “зеленых” тарифов ударит по 25 тысячам украинцев, которые поставили солнечные электростанции на крыше, и также затронет интересы около 400 мелких бизнесменов, писал “Обозреватель”.

Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о зеленых тарифах 10 августа по иску 47 народных депутатов, писала “Украинская правда”.

Годом ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью “Цензор.НЕТ” заявил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности “зеленых” тарифов.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей “зеленой” электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий, писала “Хвиля”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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