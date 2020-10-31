 

Афтершок магнитудой 5,0 зафиксировали после землетрясения в Турции

31.10.2020, 13:08, Новости дня

Афтершок магнитудой 5,0 произошел после сильного землетрясения на западе Турции, информирует агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Это был самый сильный афтершок после мощного землетрясения, которое произошло в пятницу. Всего после него были зафиксированы 410 афтершоков, 33 из них магнитудой более четырех баллов, передает РИА «Новости».

Подземный толчок был ощутимым, но панику среди жителей Измира не вызвал.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир.

Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, однако у берегов Измира оставался российский танкер.

На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Также стало известно о гибели детей.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находится в 20 километрах района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 24 человек, пострадавших – до 804.



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