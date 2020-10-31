Подмосковных пенсионеров обязали самоизолироваться

31.10.2020, 13:08, Новости дня

Для жителей Московской области старше 65 лет самоизоляция со 2 ноября станет обязательной, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Самая сложная ситуация на койках – это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелый, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введем это обязательно», – передает ТАСС слова губернатора.

Воробьев пояснил, что пожилых людей будут разрешены походы в магазин и прогулки, а их транспортные карты не будут заблокированы.

Ранее губернатор говорил, что к середине ноября в Подмосковье откроется 18 тыс. коек пациентов с коронавирусом. В регионе с больными COVID-19 занимаются около 30 тыс. врачей.

Напомним, в середине октября Воробьев подписал постановление о введении с 17 октября запрета на посещение развлекательных заведений в регионе с 00.00 до 08.00. Также власти Подмосковья отправили большую часть школ на каникулы из-за ситуации с коронавирусом.