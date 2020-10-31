Мнение: Четверть века

31.10.2020, 13:00, Разное

Снова медучреждение, снова кислород. В Челябинске взорвался склад хранения кислородных баллонов в поликлинике городской больницы №2 в Челябинске. Возник пожар, который уже потушен. Событие локальное, причины – системные. "Оптимизация" здравоохранения, которая является составной частью "майских указов" Путина заключается в сбросе ответственности государства за здравоохранение как отрасль экономики и как систему защиты здоровья населения. Перевод здравоохранения на страховое финансирование по сути означает перекладывание ответственности за состояние всей системы на плечи населения. Все бы хорошо и красиво – но путинский режим беспощадно выдаивает это население, превращая его в нищих. Соответственно, и медицина нищает и ветшает. По сути, сегодня медучреждения вынуждены латать дыры, затыкая неотложные нужды нуждами, которые вроде бы можно отложить – ремонт, безопасность и так далее. В конечном итоге инфраструктура изнашивается, ветшает, а если учесть, что она и без того находилась в плачевном состоянии, то совершенно неудивительны аварии, пожары, взрывы.

Ковидный террор продемонстрировал, что здравоохранения как цельная система, уже перестало существовать. Оно держится на остатках прежней устойчивости, но дает сплошные сбои. Катастрофическое положение, сложившееся прямо сейчас – это то, что в сопромате называют пределом усталостной прочности. Нельзя бесконечно гнуть проволоку – она ломается в месте изгиба. Нельзя бесконечно обкрадывать страну – она начнет рассыпаться. Террор, который сегодня власть ввело против населения всей страны – это попытка удержать рассыпающуюся страну переводом ее в мобилизационный режим управления. Правда, любая мобилизация – это дополнительное напряжение, вымывающее последние ресурсы, и чуть позже ситуация кратно ухудшится. Но нынешние временщени не живут завтрашним днем – они так далеко не смотрят.

20 ноября будет дата, которую как-то обходят стороной. В этом году юбилей – 75 лет – у Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Именно в этот день он начался.

Советский прокурор Руденко начал свою обвинительную речь словами: "…Впервые в истории человечества перед судом предстали преступники завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений. Пришел день, когда народы мира требуют сурового наказания преступников. Я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь.(Первая речь Руденко на процессе 20 ноября 1945 г.)"

Я надеюсь, что эти слова прозвучат еще раз. И надеюсь, что в последний раз в истории. Их нужно произнести в отношении людей, которые точно так же захватили власть в огромной стране и сделали целое государство оружием своих чудовищных преступлений. И возмездие за эти преступления тоже должно быть адекватным степени злодеяний.