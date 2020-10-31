 

Власти Челябинска опровергли смерть пациентов после взрыва в поликлинике

31.10.2020, 12:48, Новости дня

Информация о гибели двух пациентов в коронавирусном стационаре Челябинска после взрыва в кислородной будке не соответствуют действительности, сообщила администрация города.

При взрыве в поликлинике никто не пострадал, передает сообщение властей РИА «Новости».

Между тем следственное управление СК Челябинской области после инцидента возбудило уголовное дело по статье «Халатность», говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябиснком ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке.

Напомним, взрыв кислородной будки произошел в субботу из-за разгерметизация двухкубового кислородного баллона.



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