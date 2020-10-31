Ковид живет два года

31.10.2020, 12:45, Разное

Пандемия в РФ продлится до конца 2021-го, заразятся 6 млн человек. Это следует из расчетов правительства.

С началом второй волны коронавируса российские органы здравоохранения и эпидемиологи вновь начали строить прогнозы: как долго продлится пандемия. Большинство специалистов считает, что эпидемия не закончится и в 2021 году, а заболеваемость будет зависеть от соблюдения ограничительных мер и пойдет на спад только после массовой вакцинации.

В распоряжении «Новой» оказалась модель распространения коронавируса в России, составленная Центром мониторинга биологических рисков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Эти расчеты показывают, что пик заболеваемости придется на середину декабря 2020 года.

Количество случаев в сутки приблизится к 25 тысячам, после чего будет плавно снижаться до декабря 2021 года. Общее число заболевших составит почти 6 млн человек, а количество смертей превысит 52 тысячи.

Такие оценки выглядят правдоподобно, однако проблема здесь в исходных данных о заболеваемости, которые используются для построения модели, говорит доцент МГУ Михаил Тамм:

«Если взять имеющиеся официальные данные и подставить их в какую-нибудь более или менее разумную модель, то можно получить что-то похожее. Но в случае с Россией надо понимать очень простую вещь: вы берете абсолютно нарисованные данные, которые не имеют отношения к реальности. <…> Главная проблема любого моделирования — его можно проводить тогда, когда есть достоверные входные данные».

Итоговое число заболевших может превысить оценки ФМБА, считает аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников. Тем не менее эпидемия действительно может продлиться еще долго, что приведет к дальнейшему росту смертности:

«Цифра в шесть млн [заболевших] абсолютно условная, потому что с большой вероятностью переболело уже больше шести млн человек. <…> Безусловно, риск того, что такая интенсивная фаза может тянуться долго, существует. И это очень неприятная ситуация, потому что каждая новая неделя с нашими пятизначными цифрами выявляемых больных ежедневно приносит много тысяч дополнительных смертей».

Модель, составленная ФМБА, не публикуется в открытом доступе — вероятно, она предназначена для представителей власти. Например, на нее ссылался губернатор Курской области Роман Старовойт.

В ФМБА не ответили на запрос «Новой».

Роспотребнадзор оценивает ситуацию чуть более оптимистично.

Как сообщили «Новой» в ведомстве, на пике эпидемии число новых случаев может достичь 20 тысяч в день, а в середине ноября этого года заболеваемость предположительно пойдет на спад.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТАЗаместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

— Темпы прироста оценить достаточно сложно, инфекция необычная, новая, сравнивать не с чем. Возможно, что рост сохранится примерно до первой декады ноября.

Предположительно на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Далее, как мы ожидаем, начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации. Но все зависит от сознательности граждан, от строгого соблюдения ими профилактических мер.

Чтобы эпидемический процесс COVID-19 пошел на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к COVID-19 либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.

В Роспотребнадзоре не исключают, что весной Россию ждет третья волна коронавируса — заболеваемость может вновь вырасти в феврале-марте 2021 года. Модель ФМБА не предусматривает новой вспышки.

Делать долгосрочные прогнозы развития эпидемии на основе подобных моделей не стоит, считает Тамм. По его словам, многое зависит от внешних факторов, которые сложно учесть заранее:

«Если вы пытаетесь спрогнозировать ситуацию на два месяца вперед, то у вас все модели будут неточными. <…> Все упирается в наличие объективных факторов. Мы, например, не знаем, как люди будут себя вести, как они будут соблюдать самоизоляцию, как повлияет погода и смена времен года, какие будут политические решения. И поэтому все эти прогнозы не стоит воспринимать буквально. Они могут вам давать какие-то ориентиры, но оценивать по ним количество заболевших ни в коем случае не стоит».

В апреле глава ФМБА Вероника Скворцова уже рассказывала о модели распространения коронавируса в России. Тогда негативный сценарий предполагал, что эпидемия достигнет пика 17–20 апреля и закончится в июне: максимальное число заболевших составит 3500 человек в сутки, а за это время коронавирусом переболеют 120 тысяч россиян.

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Эти цифры РФ побила еще в начале мая, а на фоне текущего подъема заболеваемости «негативный» прогноз от ФМБА, составленный всего лишь полгода назад, выглядит излишне оптимистичным.

Модели могут стать точнее по мере развития эпидемии и накопления данных о заболеваемости. Однако это по-прежнему не дает возможности делать долгосрочные прогнозы, говорит Михаил Тамм:

«Это обычная проблема в моделировании: всегда можно воспроизвести то, что было раньше, но это совершенно не гарантирует того, что вы сможете точно спрогнозировать ситуацию. Задача предсказания будущего на два месяца вперед не имеет решения».

Катя Бонч-Осмоловская

Артем Щенников

«Новая газета»

При участии Анны Титовой

Редактор: Арнольд Хачатуров