Одновременное использование нескольких видов медиа плохо отражается на памяти

31.10.2020, 12:40, Новости дня

Концентрация снижается, а ваш мозг начинает защищать себя от излишнего потока информации. Ученые напоминают, что обычный человек – не Юлий Цезарь, и пытаться одновременно заниматься сразу несколькими делами не стоит.

Не нужно одновременно прокручивать Instagram и смотреть телевизор боковым зрением. Мозг человека не приспособлен к обработке сразу двух-трех или большего количества потоков информации.

Таким образом, снижается способность запоминать то, что было увидено или услышано всего несколько секунд назад. Так сказать, в одно ухо влетело, в другое – вылетело. Если вы привыкли использовать сразу несколько медиа одновременно, то тренируете не память, а собственную рассеянность, утверждают ученые.