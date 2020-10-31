Одновременное использование нескольких видов медиа плохо отражается на памяти
31.10.2020, 12:40, Новости дня
Концентрация снижается, а ваш мозг начинает защищать себя от излишнего потока информации. Ученые напоминают, что обычный человек – не Юлий Цезарь, и пытаться одновременно заниматься сразу несколькими делами не стоит.
Не нужно одновременно прокручивать Instagram и смотреть телевизор боковым зрением. Мозг человека не приспособлен к обработке сразу двух-трех или большего количества потоков информации.
Таким образом, снижается способность запоминать то, что было увидено или услышано всего несколько секунд назад. Так сказать, в одно ухо влетело, в другое – вылетело. Если вы привыкли использовать сразу несколько медиа одновременно, то тренируете не память, а собственную рассеянность, утверждают ученые.
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