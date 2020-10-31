LG готовит к выходу новый флагман The Rainbow и смартфон-свиток B Project

31.10.2020, 12:17, Разное

Компания LG готовится выпустить в 2021 году новые устройства с уникальными характеристиками. Среди новинок южнокорейской компании будут представлены смартфон-свисток B Project и флагман под названием The Rainbow.

В следующем году IT-гигант из Южной Кореи намерен вернуть себе часть рынка. В последнее время позиции LG в индустрии мобильной техники заметно упали, поэтому новыми инновационными устройствами корпорация привлечет внимание покупателей по всему миру. Среди необычных девайсов, которые будут представлены в 2021 году, появится флагманский смартфон с выдвигающимся экраном. Кроме того, вслед за телевизором, дисплей которого сворачивается в трубочку, компания выпустит «умный телефон» с аналогичным экраном.

Не останутся неучтенными и интересы поклонников более традиционных аппаратов, так, The Rainbow получит моноблочный корпус и продолжит популярную серию LG V. Если же фанаты мобильных устройств желают приобрести необычный гаджет, LG предложит им девайс Rollable, другое название которого B Project. Это уникальный в своем роде смартфон-свиток, какими будут его характеристики, производитель пока не сообщает, стараясь дольше сохранить интригу.

Оба гаджета относятся к проекту Explorer, в рамках которого LG раньше уже представила на суд публики ротатор LG Wing. Устройство Rainbow может появиться в продаже уже в январе-марте 2021 года, всего за следующий год компания намерена реализовать не менее 30 миллионов единиц своих смартфонов. За 2020-й, судя по заявлениям руководства южнокорейского концерна, будет отгружено порядка 26 миллионов гаджетов.