 

Сергей Соседов оценил финансовые потери Софии Ротару из-за закрытия ее отеля в Крыму

31.10.2020, 12:17, Разное

В разгар пандемии стало известно о том, что «Villa Sofia», которая расположена в Крыму и принадлежит Софии Ротару, закрывается в связи с предстоящей реновацией. Отель до сих пор не работает, а музыкальный критик Сергей Соседов оценил потери артистки после закрытия виллы в центре Ялты.
Представители шоу-бизнеса говорят о том, что у Софии Ротару, которая осталась без гастролей и корпоративов на карантине, нет средств, чтобы запустить вновь гостиницу. «Villa Sofia» принимает постояльцев более 10 лет и считается одной из главных достопримечательностей курортной Ялты. Все номера в отеле оформлены по индивидуальному проекту и укомплектованы дорогостоящей итальянской мебелью. Стоимость проживания в самом простом номере обходилась в 16 тысяч рублей в сутки и доходила до 80 тысяч рублей.

Пока «Villa Sofia» не работает, София Ротару все равно тратит деньги на ее содержание и заработную плату охранникам. Согласно некоторым данным, артистка задумалась о продаже отеля другим владельцам. Эту ситуацию прокомментировал Сергей Соседов, который считает, что без гостиницы певица «ничего не потеряет». По мнению музыкального критика, вилле можно было дать максимум три звезды, но знаменитость решила заработать на собственном имени и поставила баснословные ценники. Он убежден, что отель закрыт не из-за финансовых трудностей, а по какой-то другой причине. Существенных потерь София Ротару не понесла, так как она и так «миллиардерша». Ее 40-минутное выступление на корпоративе оценивалось в 50 тысяч евро.



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