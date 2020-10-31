Взрыв кислородной будки произошел в поликлинике Челябинска

31.10.2020, 12:08, Новости дня

Взрыв кислородной будки произошел в субботу в поликлинике горбольницы №2 Челябинска, на месте работают пожарные, информирует пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве сообщили, что «в результате возгорания произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2 Челябинска», в данный момент «на месте работают пожарные, МЧС», передает РИА «Новости».

В пресс-центре ГУ МЧС РФ по региону подтвердили, что на месте происшествия работают пожарные.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 50 кв. м.

Ранее при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали.