Взрыв кислородной будки произошел в поликлинике Челябинска

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31.10.2020, 12:08, Новости дня

Взрыв кислородной будки произошел в субботу в поликлинике горбольницы №2 Челябинска, на месте работают пожарные, информирует пресс-служба регионального минздрава.

В ведомстве сообщили, что «в результате возгорания произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2 Челябинска», в данный момент «на месте работают пожарные, МЧС», передает РИА «Новости».

В пресс-центре ГУ МЧС РФ по региону подтвердили, что на месте происшествия работают пожарные.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 50 кв. м.

Ранее при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали.



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