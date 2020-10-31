После взрыва в поликлинике Челябинска умерли два пациента

31.10.2020, 12:08, Новости дня

Причиной смерти двух пациентов ковидного стационара в Челябинске, по предварительным данным, стало отсутствие кислорода после пожара и взрыва в кислородной будке, сообщили в экстренных службах региона.

Источник сообщил, что, по предварительной информации, «смерть пациентов наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке», однако «точные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы», передает ТАСС.

Всего из поликлиники эвакуировали 16 тяжелых пациентов с COVID, их разместили в другие медицинские учреждения города. 139 пациентов «эвакуированы в спортивный корпус имени Елесина». По данным источников, детей среди эвакуированных больных нет.

Между тем все кислородное оборудование медучреждений Челябинской области решили проверить после инцидента в субботу, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор региона Алексей Текслер.

Проверка коснется и объектов, изначально существовавших на госпитальной базе, и тех, что монтировались «в силу открытия новых госпитальных баз».

«Коечного фонда хватило, чтобы разместить всех пациентов и оказать им помощь. Непрерывность лечения будет обеспечено полностью», – добавили в горздраве.

В свою очередь начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко в ходе заседания оперативного штаба заявил, что кислородное оборудование, разгерметизация которого привела к взрыву и пожару в поликлинике, было новым и использовалось впервые. Причиной инцидента могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования.

Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что жителям дома, который получил повреждения из-за взрыва, будет предоставлен маневренный фонд для размещения. Он добавил, что в субботу службы приступят к остеклению дома и больницы за счет муниципалитета, в ближайшее время начнется оценка ущерба.

Ранее сообщалось, что взрыв кислородной будки произошел в поликлинике горбольницы №2 Челябинска. Причиной стала разгерметизация двухкубового кислородного баллона.