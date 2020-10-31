Президент Польши подписал указ о блокировке телеграм-канала «Пшехта»

31.10.2020, 12:02, Разное

Суд Варшавы удовлетворил иск президента Польши Анджея Дуды об ограничении доступа к телеграм-каналу «Пшехта» на территории страны. В мотивировочной части решения суд ссылается на нарушение ресурсом польского законодательства и подстрекательство к проведению массовых беспорядков.

«Мы не допустим вмешательства Белоруссии в наши внутренние дела. Мы требуем от Лукашенко прекратить спонсировать протестующих, а также закрыть программу по белорусизации польской молодёжи путём выдачи им грантов и стипендий для обучения в белорусских университетах. Польша – демократическое государство, а я президент, дважды избранный народом на честных и демократических выборах», — сказал Дуда.

Помимо блокировки «Пшехты», прокуратура Варшавы завела уголовное дело на политического беженца из Польши Штефана Пшеславского, переехавшего в Белоруссию и работающего в администрации президента Лукашенко. Ему вменяют в вину создание антипольских ресурсов, призывавших к организации массовых беспорядков в Варшаве. Беглецу грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Пшеславский занесён в базу Интерпола.

Ранее Лукашенко пригрозил Польше созданием антипольского телеграм-канала.