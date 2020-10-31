 

Медики уточнили, какие продукты помогут справиться со стрессом и хандрой

31.10.2020, 11:53, Разное

Российские медики объяснили, что продукты с магнием помогут справиться со стрессом и осенней хандрой. Вдобавок ко всему, этот микроэлемент поможет противостоять сезонным заболеваниям.
Итак, медики утверждают, что такой микроэлемент, как магний, участвует в более 350 обменных процессах. Он помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, щитовидной железы и других органов, а также благоприятно влияет на психологическое состояние человека, помогает при бессоннице и головной боли. Суточная норма магния для взрослых составляет около 500 миллиграммов, для детей – от 100 до 300. К примеру, сбалансированный рацион питания, включающий проростки пшеницы, авокадо, семена подсолнечника и тыквы в сочетании с минеральной водой, содержащей магний, удовлетворит потребность в этом веществе и снизит риск развития его дефицита.

Рекордное количество магния содержится в пшеничных отрубях, 590 мг на 100 граммов продукта, а ещё питательным микроэлементом богаты орехи, семена льна и кунжута. Эксперты по здоровому питанию рекомендуют употреблять в пищу шпинат и морскую капусту, молочные продукты, горький шоколад и какао-порошок, а также гречневую и ячневую крупы, овсяную кашу и нешлифованный рис.



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