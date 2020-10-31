Дмитрий Шепелев предложил повысить стоимость услуг звезд, перенесших COVID-19

31.10.2020, 11:53, Разное

Дмитрий Шепелев признался своим подписчикам в микроблоге Instagram, что он ежегодно делает «полный чекап», полностью проверяя свой организм. Оказалось, что ведущий уже перенес COVID-19 и у него есть антитела, хотя и не знал об этом.

После смерти возлюбленной Жанны Фриске, которая болела онкологическим заболеванием, Дмитрий Шепелев боится за собственное здоровье. Он осознает, что невнимательное отношение к собственному организму может иметь серьезные последствия. Подробности своего обследования ведущий раскрывать не стал, но сообщил, что у него была коронавирусная инфекция. При этом, в последний раз он болел в январе, но антитела, которые выявили, говорят о перенесенном недавно COVID-19.

Поклонники отметили, что Дмитрию Шепелеву повезло, что болезнь протекала в легкой форме. Из-за этого вируса многие представители российского шоу-бизнеса оказались в больнице. На грани жизни и смерти была, например, Надежда Бабкина. Как пояснил телеведущий, его подруга предложила в шутку поднять ценник на его услуги, так как уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Дмитрий Шепелев думает, что доплачивать звездам, перенесшим COVID-19, было бы не лишним в нынешних реалиях.