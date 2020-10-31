 

Правительство решило выделить больше 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики COVID

31.10.2020, 11:48, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса, информирует пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте правительства РФ говорится, что «федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики».

«Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», – отмечается в тексте.

Средства поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / “Ее убили”. Успенская рассказала о семейной трагедии

27.10 / В Киевской области в ДТП погибла член избирательной комиссии, заместитель главы – госпитализирован

24.08 / «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

28.06 / Филькина грамота с “поправками в конституцию” будет признана юридически ничтожной после исчезновения Путина как политического субъекта

23.08 / В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании

29.10 / В Литве стартовали учения сил быстрого реагирования НАТО

07.07 / Хозяин пруда под Владимиром застрелил подростка за незаконную рыбалку

05.07 / В Сети показали рендеры нового кроссовера Honda HR-V

03.08 / ВОЗ отказалась давать США рекомендации по борьбе с коронавирусом

14.07 / Хабаровские депутаты предупредили об угрозе коронавируса из-за несанкционированных акций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска