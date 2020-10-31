Правительство решило выделить больше 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики COVID
31.10.2020, 11:48, Новости дня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса, информирует пресс-служба правительства.
В сообщении на сайте правительства РФ говорится, что «федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики».
«Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», – отмечается в тексте.
Средства поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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