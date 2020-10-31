Обнародованы первые данные по явке на парламентских выборах в Грузии

31.10.2020, 11:48, Новости дня

Активность избирателей на парламентских выборах в Грузии к 10.00 по тбилисскому времени (9.00 мск) за два часа после открытия участков составляет 8,33%, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе сообщила на брифинге, что активность к 10.00 по тбилисскому времени составляет 8,33%. Таким образом, на выборы уже пришли около 295 тыс. граждан.

Премьер-министр страны Георгий Гахария заявил, что проголосовал за «демократические ценности европейского, прозападного государства».

«Возврата в прошлое не будет», – сказал он.

В Грузии избирают 150-местный парламент. ЦИК зарегистрировал 3 млн 511 тыс. 853 избирателей. 120 депутатов избираются по пропорциональной системе, а еще 30 – в одномандатных округах.

Впервые для партий проходной барьер установлен в 1% вместо пяти четыре года назад, когда проводились предыдущие выборы.

По данным опросов, «Грузинская мечта» получит 55%, а «Единое национальное движение» – 22%. При этом, как заявляют власти, оппозиция планирует революционный сценарий и дестабилизацию. На места в парламенте претендуют 50 партий и блоков.

Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили предположил, что «Грузинская мечта» в целом получит около ста мандатов и самостоятельно сформирует правительство.

Ранее аналитик Петрэ Мамрадзе спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД результат выборов в парламент Грузии.