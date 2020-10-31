 

Мнение: Мародерство это путь к свободе

31.10.2020, 11:30, Разное

Чтобы остановить волну беспорядков, грабежей и столкновений с полицией, в Филадельфию введены войска Национальной гвардии США, Солдаты с огнестрелом взяли под контроль центр города, чтобы обеспечить охрану городского имущества и обеспечивать выполнение комендантского часа, который действует в Филадельфии с 11 вечера до 6 утра.

Забыли, забыли американцы заветы великих. Еще в 2003-м году министр обороны США Дональд Рамсфелд говорил – "Мародерство это переход к свободе".

Препятствуя мародерству в Филадельфии, власти США демонстрируют худшие образчики тирании и угнетения из практики Саддама Хуссейна.

От диктатуры к свободной стране!

Источник: Colonel Cassad



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