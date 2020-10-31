120-летняя жительница Турции вылечилась от COVID-19

31.10.2020, 11:26, Разное

120-летняя жительница Турции Меника Энку вылечилась от COVID-19. За 2 недели, проведённые в больнице, пациентка полностью восстановилась.

Как информирует The Daily Star, медики были крайне внимательны к Менике Энку, учитывая её почтенный возраст. В клинике турчанка оказалась, когда сдала тест на коронавирус, и COVID-19 подтвердился. Инфицированную пациентку лечили специальной диетой и стандартными медикаментами.

Через 2 недели врачи рассказали о положительной динамике. 120-летняя пациентка победила коронавирус, и её выписали из больницы. Многочисленные родственники, а это 12 детей и около сотни внуков, обрадовались её скорому выздоровлению и возвращению домой.