 

120-летняя жительница Турции вылечилась от COVID-19

31.10.2020, 11:26, Разное

120-летняя жительница Турции Меника Энку вылечилась от COVID-19. За 2 недели, проведённые в больнице, пациентка полностью восстановилась.
Как информирует The Daily Star, медики были крайне внимательны к Менике Энку, учитывая её почтенный возраст. В клинике турчанка оказалась, когда сдала тест на коронавирус, и COVID-19 подтвердился. Инфицированную пациентку лечили специальной диетой и стандартными медикаментами.

Через 2 недели врачи рассказали о положительной динамике. 120-летняя пациентка победила коронавирус, и её выписали из больницы. Многочисленные родственники, а это 12 детей и около сотни внуков, обрадовались её скорому выздоровлению и возвращению домой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Зуд и красные пятна: как отличить крапивницу от псориаза?

14.08 / Театр одного актера: Райан Рейнольдс запустил собственный стриминговый сервис – и там есть только один фильм

18.10 / Галкин в пух и прах разнес передачу мужа Симоньян: Оскорбительный заказной шлак

31.08 / Мнение: Надо было как в Китае

01.11 / Мнение: Техническое. 01.11.2020

29.09 / Алеся Кафельникова подтвердила роман с экс-женихом Светланы Ходченковой

30.07 / Мнение: США воспринимают Россию как запасной аэродром

20.10 / Мнение: Незадолго до…

15.10 / «Черный принц» – спутник инопланетной цивилизации на околоземной орбите?

31.05 / Ученые придумали, как усилить антибиотики, снизив дозировку. Поможет клюква

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска