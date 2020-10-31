Диетолог рассказала о неэффективности жёстких диет

31.10.2020, 11:26, Разное

Отечественный диетолог Мария Егорова пояснила о неэффективности жёстких диет. Она объяснила, что если худеющие слишком мало едят, то это не поможет справиться с лишними килограммами.

Диетолог из Уфы отметила, что нельзя допускать дефицита калорий, так как это приведёт к обратному эффекту. Вес не только начнёт расти, но и появятся проблемы со здоровьем. Достаточно не передать, уточняет эксперт по питанию, а ещё отказаться от ужина с простыми углеводами: выпечкой и сладостями, так как от плюшек нет ни пользы, ни сытости.

Мария Егорова подчеркнула, что количество трапез в день – не самое главное в борьбе с лишним весом. Для похудения необходимо употреблять калорий гораздо меньше, чем тратишь.