Агата Муцениеце озвучила поклонникам дату своей новой свадьбы

31.10.2020, 11:26, Разное

В своем микроблоге Instgram в разделе сторис Агата Муцениеце решила поиграть с фильтром под названием «Когда моя свадьба». Первый ответ, отображаемый в открытом конверте, не очень порадовал экс-супругу Павла Прилучного.

Агата Муцениеце болезненно пережила расставание с актером. Их романтическая история началась в юности, когда артисты встретились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». Вместе с Павлом Прилучным Агата Муцениеце прошла нелегкий путь становления в профессии, они стали очень популярной парой в мире российского шоу-бизнеса. Знаменитости поженились, а вскоре у них родились сын Тимофей и дочь Мия. Однако семейные отношения не выдержали испытания временем. Павел Прилучный ушел от жены, а в Сети подробно обсуждают его предполагаемые новые романы. На данный момент актеру приписывают отношения со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

По поводу личной жизни Агаты Муцениеце говорят, что она начала встречаться с «шишкой Голливуда» Юрием Колокольниковым. Фолловеры, когда артистка опубликовала результаты игры «Когда моя свадьба», упрекнули, что она не долго «горевала» по бывшему мужу. В первый раз фильтр выдал ответ «через 56 лет», что расстроило звезду. При второй попытке выпало «через 5 месяцев», поэтому Агата Муцениеце обрадовалась, что недолго ей предстоит быть одинокой.