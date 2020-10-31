Мнение: Пора принимать ислам? Или «ЯМЫ Макрон»?

31.10.2020, 11:15, Разное

В 2005 году много шума наделал роман «Мечеть Парижской Богоматери», в котором описано, как в 2048 году власть во Франции захватили мусульманские иммигранты.

Кто бы мог подумать, что события в мире будут развиваться так, что к 2048 году роман, похоже, уже не будет выглядеть антиутопией….

Во всяком случае, 25 миллионов подписчиков Instagram бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, видимо, уже не сомневаются, что мусульмане имеют право навязывать всему миру свои обычаи, нравы, порядки….



Что должны подумать подписчики-немусульмане Хабиба Нурмагомадова, увидившие в Instagram своего кумира такую запись? Пора принимать ислам?

Вот думаю, а не сделать ли мне футболку «ЯМЫ Макрон» и не пойти ли в ней в мечеть на намаз? Вот с такой, к примеру, фотографией, на которой Макрон показывает дорогу самому Путину?