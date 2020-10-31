В РФ за сутки выявили 18,1 тыс. случаев коронавируса

31.10.2020, 10:40, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 18 140 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4952, Санкт-Петербурге – 854, Московской области – 535.

Всего в стране выявлено 1 618 116 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 215 414 человек, из них 14 854 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 334 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 27 990 человек.

Накануне, 30 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 283. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 143.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.