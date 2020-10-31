 

Привившегося российской вакциной мужчину не пропустили через рамки металлодетектора

31.10.2020, 9:37, Разное

Во вторник, 27 октября на проходной стадиона «РЖД Арена» сработала рамка металлодетектора после прохождения через неё 30-летнего мужчины. Сотрудники полиции оперативно среагировали на сигнал и отправили болельщика его на дополнительный осмотр в опорный пункт.

В ходе тщательной проверки металлических предметов у задержанного ничего не обнаружили. На вопрос полицейских о наличии кардиостимуляторов, пирсинга или других металлосодержащих изделий последовал отрицательный ответ, что заставило стражей порядка доставить мужчину в клинический госпиталь МВД России для осмотра при помощи рентгена и других спецсредств. После проведённой диагностики в госпиталь приехал представитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и забрал мужчину. На вопросы полицейских о причинах срабатывания рамок металлодетектора, а также на вопросы о том, как работник исследовательского центра понял, что вакцинированный находится в полицейском госпитале, последовали размытые ответы.

«Возможно, вы переели яблок. Или чего-то ещё, не знаю, но советую обходить рамки металлодетектора. Антителам вредно излучение от них», — ответил специалист привитому от коронавируса.

После серии медицинских процедур и исследований мужчина всё-таки попал к середине второго тайма на матч своего любимого «Локомотива». «Железнодорожники» встретились на РЖД-Арене с мюнхенской «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов. Матч закончился со счётом 1-2 в пользу немецкого гранда. Гол в составе хозяев забил Антон Миранчук.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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