France 24 – час в день, на километр от дома — во Франции снова вводят пропуска для прогулок

31.10.2020, 9:35, Новости дня

Французские власти решили снова ввести карантинные меры для борьбы с пандемией, передаёт France 24. Для этого на материковой части Франции возобновляется режим, при котором для передвижения по городу необходимы пропуска. Впрочем, в отличие от карантина, который был весной, теперь открыты парки, рынки и другие общественные места.

В папке у премьер-министра объявление указа, который напоминает французам, что эпидемия далеко не закончилась. Новый карантин, и возвращается пропуск на выход из дома. И какие могут быть теперь для этого цели?

Французы смогут отправиться на работу в случае, если удалённая работа невозможна, пойти за необходимыми покупками, на приём к врачу или для получения государственных услуг, подышать свежим воздухом в минимальной компании, совершить пробежку. Новое на этот раз в том, что пропуск позволяет отвести детей в школу.

ЖАН КАСТО, премьер-министр Франции: Можно получить два постоянных пропуска — от вашего работодателя, чтобы вы могли отправиться на работу и с работы, и от школьного учреждения, где учатся ваши дети, чтобы передвигаться между школой и домом.

Эти пропуска можно получить в бумажном варианте или загрузить через приложение Tous AntiCovid (Вместе против коронавируса. — ИноТВ). Но каковы ограничения по передвижению? С завтрашнего дня передвижения ограничены расстоянием в один километр от дома и временем в один час в сутки.

ФРАНЦУЖЕНКА: Мы уже так жили в марте. Мы не очень-то рады, что это снова придётся делать. Но если нужно, то будем так делать и соблюдать действующие правила.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Гулять, бегать что на пять километров, что на один километр — я не вижу очень уж большой разницы, не думаю, что это справедливо.

Штраф в 135 евро будет грозить тем, кто не соблюдает эти меры. В отличие от предыдущего карантина общественные места будут открыты. Среди них кладбища, религиозные учреждения, парки, сады, а также рынки. Но религиозные церемонии, массовые собрания и несанкционированные демонстрации запрещены. Карантин будет распространяться на всю территорию страны, за исключением заморских территорий. Только Мартиника, где вирус получил большее распространение, будет на карантине.

Дата выхода в эфир 29 октября 2020 года.