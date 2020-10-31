NBC – между семьёй и карьерой — на волне эпидемии женщины всё чаще остаются без работы

31.10.2020, 9:35, Новости дня

Пандемия нанесла страшный удар по занятости в США, и главной жертвой в данном случае оказались женщины — среди 1,1 миллиона американских работников, вынужденных уволиться в сентябре, доля прекрасного пола составила 80%, передаёт NBC News. По данным канала, женщины покидают рабочие места для того, чтобы присматривать за детьми, которые из-за коронавируса остаются дома.

ВИКИ НГУЕН, корреспондент NBC News: Кому из вас пришлось уволиться или снизить число рабочих часов из-за того, что вы беспокоитесь за детей?

(Руки поднимают все участницы видеоконференции).

Сейчас, в обстановке пандемии, стоит лишь попросить любую работающую женщину с детьми — и она вам расскажет историю, которую подтверждает официальная статистика.

ВИКИ НГУЕН: Поднимите руку, если детьми в семье занимаетесь преимущественно вы.

(И снова все поднимают руки).

Из 1,1 миллиона работников старше 20 лет, покинувших ряды занятого населения в сентябре, 80 процентов были женщинами.

ИКРА АЗХАР, работающая мама: Вопрос выбора между семьёй и карьерой встал так остро, как никогда раньше.

СТЕЙСИ БРОДСКИ, работающая мама: Всё дело просто-напросто в том, что муж зарабатывает больше меня и у него есть медстраховка.

Мы побеседовали с замужними и разведёнными матерями по всей стране. Некоторые из них — самозанятые, но им всем пришлось пережить страшный удар по карьере и искать выход.

Элисон Робинсон основала The Mom Project — сеть, объединяющую 300 тысяч человек. Её организация помогает женщинам сохранить занятость, распределяя гранты общим объёмом 500 тысяч долларов.

ЭЛИСОН РОБИНСОН, основательница The Mom Project: Когда из компании уходят женщины, она теряет их креативность, их отзывчивость, их интеллектуальные ресурсы, от которых зависит эффективность предприятия.

Некоторые компании пытаются удержать женщин на работе, предлагая им дополнительные дни оплачиваемого отпуска, возможность уйти в отпуск для присмотра за отпрысками, а также оплачивая им услуги учреждений по уходу за детьми. Тем не менее план по обеспечению ухода за детьми для сотрудниц есть лишь у 32 процентов компаний, возвращающихся сейчас к работе.

КЕЛЛИ БЕБАУТ, работающая мама: Необходимость сидеть дома — страшная вещь. Наше общество устроено таким образом, что родители просто не имеют для этого возможностей.

РАБОТАЮЩАЯ МАМА: Начальству лишь нужно проявить чуть больше гибкости. Мы — очень способные и усердные работницы.

Вот что говорят сами работающие мамы о том, что нужно им и почему компаниям нужны они. Вики Нгуен, NBC News.

Дата выхода в эфир 28 октября 2020 года.