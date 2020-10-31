Экс-директор Нацразведки США записал русских в чемпионы «вмешательства» в выборы — и призвал их остановить

31.10.2020, 9:35, Новости дня

В преддверии выборов в США американские спецслужбы больше всего беспокоит потенциальное «российское вмешательство». В частности, в интервью CBS News экс-директор Нацразведки США Дэн Коутс заявил, что «вмешиваться» в выборы РФ умеет как никто другой. В этой связи он призвал как демократов, так и республиканцев объединить усилия и остановить попытки внешнего влияния.

В то время как иностранные противники предпринимают активные усилия, чтобы сорвать выборы, высокопоставленные чиновники разведслужб предупреждают, что наиболее уязвимой к дезинформации Америка, возможно, будет на следующий день после закрытия избирательных участков. Мы взяли эксклюзивное интервью у Дэна Коутса, первого директора Национальной разведки Трампа. Это его первое интервью на телевидении с того момента, как президент неожиданно сместил его в июле 2019 года.

ДЭН КОУТС, бывший директор Национальной разведки США: Самый кошмарный сценарий выглядит следующим образом: в ночь выборов или через несколько дней после них люди придут к выводу, их кандидата лишили победы. Результатом этого станут общественные беспорядки и насилие.

Президент утверждает, что его поражение возможно только в случае фальсификации выборов. Он также говорит о том, что «это будут самые грязные выборы в американской истории». Согласны ли вы с ним?

ДЭН КОУТС: Президент говорит много чего, и иногда на следующий день начинает утверждать прямо противоположное. Но я считаю, что если мы будем придерживаться принципов, которые необходимы для проведения легитимных выборов, и американский народ это будет видеть и будет этого требовать, то, по моему мнению, такими они и будут.

Видели ли вы какие-то знаки, указывающие на широкомасштабные фальсификации? Есть ли у вас какие-то основания считать, что нынешние выборы будут нечестными?

ДЭН КОУТС: Нет, я их не видел. Люди, которые следят за обстановкой и с которыми я общался, в основном говорят, что они их также не видят, — по крайней мере, пока что.

Между тем, разведсообщество США фиксирует попытки Китая, Ирана и других стран сорвать выборы, которые должны пройти во вторник. Однако больше всего спецслужбы беспокоит именно Россия, для которой нынешние выборы чем-то сродни Суперкубку.

ДЭН КОУТС: В плане вмешательства в выборы они — это как New England Patriots в американском футболе. Они, по моему мнению, умеют это как никто другой.

Президент Трамп постоянно называет российское вмешательство в наши выборы уткой. Так ли это?

ДЭН КОУТС: Я хочу подчеркнуть, что, исходя из собранных разведданных мы абсолютно уверены, что русские нацелились на наши выборы. Они пытаются подорвать нашу веру в демократию. Они занимаются этим прямо сейчас. Они будут продолжать заниматься этим, и американский народ должен об этом знать.

Личный адвокат президента Руди Джулиани в открытую признал, что искал информацию, которая могла бы навредить Байденам. И один из его источников, по словам американского правительства, является «действующим российским агентом». Разве это не угроза национальной безопасности?

ДЭН КОУТС: Нам, разумеется, надо докопаться в этом деле до истины.

Что вы посоветуете среднему избирателю — демократу или республиканцу, — который волнуется и нервничает по поводу нынешних выборов?

ДЭН КОУТС: Давайте вместе встанем и скажем: «Я — республиканец; Я — демократ», и мы, по крайней мере, добьёмся этого вместе. И если мы этого не добьёмся, то победителями будут не Джо Байден и не Дональд Трамп. Ими будут Владимир Путин, Си Цзиньпин и высший лидер Али Хаменеи. Они будут смеяться и говорить: «Мы их обставили». Нам нужно этому помешать.

Очень серьёзное предупреждение. На данный момент Коутс работает в двухпартийной структуре, которая называется Национальный совет за чистые выборы. Больше информации можно найти по адресу counteveryvote.org, а целое интервью с Дэном Коутсом можно найти на cbsnews.com или же в нашем приложении.